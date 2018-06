Berlin (dpa) - Die Union baut in der jüngsten Umfrage ihren Vorsprung auf die SPD weiter aus. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU demnach auf 36 Prozent der Stimmen, so das am Freitag veröffentlichte Ergebnis des ZDF-Politbarometers.

Im Vergleich zur Juni-Umfrage verbesserte sie sich damit um zwei Prozentpunkte. Die Sozialdemokraten erhielten nur noch 30 Prozent der Stimmen, zwei Prozentpunkte weniger als bei der vorigen Umfrage. Die FDP erhielt vier Prozent Zustimmung und damit einen Punkt weniger als im Juni. Sie würde wieder an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die Linke verbesserte sich um einen Punkt auf sechs Prozent. Die Stimmenanteile der Grünen (13 Prozent) und der Piraten (7 Prozent) blieben unverändert. Damit hätten weiterhin weder die amtierende Regierungskoalition noch eine rot-grüne Koalition eine Mehrheit im Bundestag.

ZDF-Politbarometer