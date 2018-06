Warschau (SID) - Polens zweimaliger Box-Olympiasieger Jerzy Kulej ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP am Freitag. Kulej gewann 1964 in Tokio und vier Jahre später in Mexiko Olympia-Gold im Halbweltergewicht. Außerdem gewann er 1963 und 1965 den EM-Titel. Zuletzt befand sich Kulej, der von 2001 bis 2005 im polnischen Parlament saß, nach einem Herzinfarkt im vergangenen Dezember gesundheitlich in schlechter Verfassung.