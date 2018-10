Liverpool (SID) - Maxi Rodriguez geht, Fabio Borini kommt: Während der argentinische Mittelfeldspieler den englischen Premier-League-Klub FC Liverpool verlässt und in seine Heimat zurückkehrt, kommt der italienische Nationalstürmer vom AS Rom an die Anfield Road. 10 Millionen Euro soll der 21-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit der Serie A in 26 Spielen zehn Tore erzielt hat, Medienberichten zufolge gekostet haben.

Der 31-Jährige Rodriguez wechswelt derweil für eine Ablösesumme in unbekannter Höhe zu den Newell's Old Boys zurück, wo er bereits von 1999 bis 2002 unter Vertrag stand. Die Offensivkraft erzielte bei den Reds seit 2010 in 73 Spielen 17 Tore.