Berlin (SID) - Für Julius Brink und Jonas Reckermann endete das Heimspiel mit einem herben Dämpfer, die Frauenteams sammelten Selbstvertrauen für Olympia: Während die Beachvolleyball-Europameister beim Grand-Slam-Turnier in Berlin bereits im Achtelfinale ausschieden, liegen Sara Goller/Laura Ludwig (Berlin) und Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) zwei Wochen vor den Sommerspielen nach weitestgehend überzeugenden Auftritten auf Kurs.

"Die Enttäuschung ist natürlich groß. Mehr jedoch über die Leistung, als über das Nichterreichen des Halbfinals. Das einzige Positive ist, dass wir nun einige Tage mehr Training haben", sagte Reckermann nach dem ernüchternden 1:2 (21:13, 17:21, 10:15) im deutschen Duell mit den Hamburgern David Klemperer/Eric Koreng.

Auch Klemperer/Koreng schieden anschließend durch ein 1:2 (24:22, 17:22, 10:15) als deutsches letztes Männer-Duo im Viertelfinale gegen die US-Amerikaner Jacob Gibb/Sean Rosental aus. Zuvor war in Jonathan Erdmann/Kay Matysik (Berlin) auch das zweite deutsche Olympia-Männerteam in der Runde der letzten Acht gescheitert. Die Lokalmatadore unterlagen 1:2 (21:18, 12:21, 7:15) gegen die Niederländer Reinder Nummerdor/Richard Schuil.

Bereits im Achtelfinale waren die Hamburger Markus Böckermann und Mischa Urbatzka nach einem 1:2 (21:18, 12:21, 11:15) im Achtelfinale gegen die Brasilianer Marcio Araujo/Pedro Salgado gescheitert.

Im parallel stattfinden Turnier der Frauen schafften es die deutschen Olympiateams in die Runde der besten 16. Goller/Ludwig qualifizierten sich durch ein 2:1 (21:13, 17:21, 15:12) in der ersten K.o.-Runde gegen das belgische Duo Liesbeth Mouha/Katrien Gielen. Noch besser machten es Holtwick/Semmler, die durch drei Siege in der Vorrunde direkt ins Achtelfinale am Samstag einzogen.

Auch Jana Köhler/Anni Schumacher (Hamburg/Dresden) lösten nach einem 2:0 (21:19, 21:19) in der ersten K.o.-Runde gegen die Niederländerinnen Jolien Sinnema/Marloes Wessselink das Ticket für den vorletzten Turniertag im Stadion der Berliner Waldbühne.