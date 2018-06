New York (AFP) Der Chef des ins Visier der Justiz geratenen und Pleite gegangenen Derivatehändlers PFG, Russell Wasendorf, ist festgenommen worden. Wasendorf sollte noch am Freitagnachmittag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht erscheinen, wie eine Sprecherin der US-Bundespolizei FBI sagte. Dem 64-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen 2010 und 2012 falsche Angaben zu Kundengeldern gemacht zu haben. Die Peregrine Financial Group (PFG) hatte am Dienstag Insolvenz angemeldet, nachdem die Finanzaufsicht CFTC gegen das Unternehmen und gegen Wasendorf eine Klage wegen Veruntreuung eingereicht hatte.

