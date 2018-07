Offenbach (dpa) - Am Samstag ist es verbreitet stark bewölkt und gebietsweise fällt teils kräftiger Regen. Im weiteren Verlauf geht der Regen in Schauer oder Gewitter über, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad an der Nordsee und bis 23 Grad in der Lausitz. Es weht mäßiger bis frischer, in Böen auch starker Südwest- bis Westwind. In Berglagen gibt es Sturmböen, in exponierten Lagen auch schwere Sturmböen.

In der Nacht zum Sonntag kommt es gebietsweise zu Schauern oder Gewittern. Sonst lockern die Wolken auch mal auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 7 Grad. Der West- bis Südwestwind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen Süddeutschlands auch stark böig.