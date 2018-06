Wolfenbüttel (SID) - Die deutschen Basketballerinnen haben die EM-Qualifikation mit einer Niederlage beendet. Zum Abschluss verlor die Mannschaft von Bundestrainer Andreas Wagner in Wolfenbüttel 62:73 (38:43) gegen Schweden, das durch den Erfolg Gruppensieger wurde. Erfolgreichste Werferin der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die schon vor der Begegnung keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Endrunde in Frankreich (15. bis 30. Juni 2013) gehabt hatte, war Sarah Austmann mit 17 Zählern.

Hinter Schweden (15 Punkte) belegte der ehemalige Europameister Spanien (14) in der Gruppe D den zweiten Tabellenplatz. Beide Teams sind bei der EM dabei. Deutschland (11) schloss die Qualifikation als Dritter ab.