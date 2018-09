Berlin (AFP) Spitzenpolitiker der schwarz-gelben Koalition haben höhere Steuern zur Bekämpfung der Schuldenkrise ausgeschlossen. "Steuererhöhungen - ganz gleich, welcher Art - kommen für die Union nicht in Frage", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) der "Welt am Sonntag". Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte dem Blatt, die Staatsfinanzen müssten über die Konsolidierung auf der Ausgabenseite saniert werden. "Diesen Weg ist Deutschland in den letzten Jahren sehr konsequent gegangen." FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle sagte, höhere Belastungen wären "gerade in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation kontraproduktiv".

