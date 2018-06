Zürich (AFP) Durch den Ferienbeginn in mehreren deutschen Bundesländern und anderen europäischen Ländern haben sich am Samstag auf den Tunnel-Verbindungen durch die Schweiz nach Italien lange Staus gebildet. Die Schweizer Nachrichtenagentur ATS berichtete, die längsten Staus habe es mit bis zu 15 Kilometern in der Mittagszeit am Gotthard-Tunnel gegeben. Im Laufe des Nachmittags ging die Staulänge allmählich zurück.

