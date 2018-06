München (AFP) Reisende in Deutschland müssen während der Sommerferien mit Streiks bei der Bahn rechnen. Wenn es bei der Tarifverhandlung über eine Lohnerhöhung am 23. Juli keine Fortschritte gebe, dann "kann es noch in den Ferien Warnstreiks geben", sagte der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, dem "Focus" laut Vorabmeldung vom Samstag. Seine Gewerkschaft wolle keinen überzogenen Druck aufbauen, aber auch nicht lange warten. "Ein Arbeitskampf ist nicht vom Tisch", stellte Weselsky klar.

