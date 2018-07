Paris (AFP) Der französische Präsident François Hollande hat den Franzosen am Nationalfeiertag zugesichert, dass sich ein Vorfall wie die Twitter-Affäre um seine Lebensgefährtin Valérie Trierweiler nicht wiederholen werde. "Ich bin der Ansicht, dass private Sachen privat geregelt werden. Und das habe ich meinen Angehörigen gesagt, damit sie sich peinlich genau an dieses Prinzip halten", sagte der Staatschef am Samstag in einem Fernsehinterview. Er reagierte damit erstmals öffentlich auf die Twitter-Affäre um die First Lady Frankreichs, die im Parlamentswahlkampf einen Eklat ausgelöst hatte.

