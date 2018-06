Alstätte (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach befindet sich in der Saisonvorbereitung auf einem guten Weg. Der Ex-Meister gewann am Samstag in Alstätte sein zweites Testspiel nach der Sommerpause gegen Drittligist Preußen Münster 3:0 (2:0). Gegen die Westfalen, die einen Tag zuvor den Gladbacher Ligarivalen Hannover 96 mit 2:0 besiegt hatten, trafen Igor de Camargo, Thorben Marx und Neuzugang Branimir Hrgota für den Champions-League-Kandidaten. Sein erstes Testspiel hatte Mönchengladbach am vergangenen Mittwoch bei Regionalligist SSV Velbert 6:0 gewonnen.