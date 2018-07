Insel Giglio (AFP) Sechs Monate nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffs "Costa Concordia" haben einige der Hinterbliebenen auf der italienischen Insel Giglio Gedenkfeiern abgehalten. Der Ehemann der seit dem 13. Januar vermissten Maria Grazie Trecarichi, Elio Vincenzi, tauchte am Samstag mit Vize-Bürgermeister Mario Pellegrino, in der Nähe des Schiffswracks, um unter Wasser eine Gedenk-Plakette anzubringen. Am Vortag war in Giglio eine Messe zelebriert worden, am Abend erklang das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.