Rom (AFP) Eine Schule im norditalienischen Örtchen Pieve Saliceto soll nach dem Wunsch eines dortigen Kommunalpolitikers den Namen des faschistischen Diktators Benito Mussolini tragen. Als Grund habe der Stadtrat Giovani Iotti angeführt, dass Mussolini im Jahr 1902 an der Grundschule als Hilfslehrer gearbeitet habe, berichteten örtliche Medien am Samstag. Er wolle "die Figur Mussolini als Chef der faschistischen Partei nicht verherrlichen", aber an die "Rolle Mussolinis als Grundschullehrer" erinnern, begründete Iotti sein Vorhaben.

