Halle (dpa) - Mehr als 1100 Männer haben im westfälischen Halle eine Speichelprobe abgegeben, um so bei der Aufklärung des Mordes an der 46-Jährigen Nelli G. zu helfen. Insgesamt waren seit vorgestern 2000 Männer aus dem Wohnumfeld des Opfers aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben. Vom 2. bis 4. August haben die übrigen noch Gelegenheit dazu. Die dreifache Mutter Nelli G. war im Oktober verschwunden. Ihre Leiche wurde im Februar in einem Waldstück in Halle gefunden. Daran wurden männliche DNA-Spuren gefunden.

