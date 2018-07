Tokio (AFP) Nach Kritik an der erblichen Machtfolge in Nordkorea ist der ältere Halbbruder des Machthabers Kim Jong Un einem Medienbericht zufolge zum Schweigen aufgefordert worden. Der im chinesischen Exil lebende 41-jährige Kim Jong Nam sei während eines Heimatbesuchs vor zwei Monaten von einem hohen Funktionär der Arbeiterpartei ermahnt worden, berichtete die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" am Samstag. Demnach wurde er aufgefordert, gegenüber ausländischen Medien keine Kommentare zu den Grundlagen des Staates, einschließlich des Militärs und der Machtfolge mehr zu machen.

