Cap d'Agde (dpa) - In der Doping-Affäre um den Tour-Rekordsieger Lance Armstrong kommt es zur Verhandlung vor einem Sportgericht.

Der neben dem früheren Radstar angeklagte Teamchef Johan Bruyneel wird die heftigen Anschuldigungen der US-Anti-Doping-Agentur (USADA) anfechten, wie die Behörde mitteilte. Der 47-Jährige bestätigte dies am Samstag.

Armstrong und Bruyneel wird in deren ehemaligen Teams wie US Postal und Discovery Channel jahrelanges Doping und Handel mit illegalen Substanzen vorgeworfen. Beide streiten die Anschuldigungen ab. Armstrong wollte eine Verhandlung, in der die USADA Beweise offenlegen und Zeugen vorladen will, mit einer Einstweiligen Verfügung zuletzt verhindern.