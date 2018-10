Berlin (SID) - Die Olympia-Teilnehmerinnen Katrin Holtwick und Ilka Semmler haben beim World-Tour-Turnier der Beachvolleyballer in Berlin als einziges deutsches Team das Halbfinale erreicht. Das Duo aus Essen setzte sich im Viertelfinale nach einer starken Aufholjagd mit 2:1 (17:21, 21:17, 15:12) gegen die Australierinnen Natalie Cook/Tamsin Hinchley durch. Holtwick/Semmler sind damit nach fünf Spielen in der Hauptstadt weiterhin ungeschlagen und dürfen am Sonntag vom Einzug ins Finale träumen. Allerdings wartet in der Vorschlussrunde in den Chinesinnen Chen Xue/Xi Zhang der Turnierfavorit.

Die früheren Europameisterinnen Sara Goller und Laura Ludwig, die ebenfalls bei den Sommerspielen in London (27. Juli bis 12. August) antreten, waren zuvor bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die Lokalmatadore von Hertha BSC unterlagen den Amerikanerinnen Jennifer Kessy/April Ross mit 1:2 (21:13, 18:21, 13:15). Auch für Jana Köhler/Anni Schumacher (Hamburg/Dresden) war am Samstag nach einem 0:2 (18:21, 15:21) gegen die an Nummer eins gesetzten Chinesinnen Xue/Zhang mit 0:2 (18:21, 15:21) Schluss.

Beim parallel stattfindenden Turnier der Männer hatte kein deutsches Duo das Halbfinale erreicht.