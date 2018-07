Split (SID) - Die zweimalige Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic hat ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August) endgültig abgesagt. "Ich schaffe es nicht, rechtzeitig in Form zu kommen. Daher ist es das Beste, daheim zu bleiben und meine Verletzung auszukurieren", teilte die 28 Jahre alte Kroatin auf ihrer Homepage mit. Die Olympia-Zweite von 2008 galt als eine der Favoritinnen auf Gold.

Vlasic hat nach einer Operation im Winter noch keinen Wettkampf bestritten, zuletzt pausierte sie wegen einer vermeintlichen Infektion im Knöchel. "Ich habe die Entscheidung über einen Start in London immer wieder verschoben. Aber die Zeit läuft mir davon, und Zeit ist das einzige, das ich derzeit brauche", sagte Kroatiens fünfmalige Sportlerin des Jahres.

Vlasic, die mit 2,08 m den zweithöchsten Sprung der bisherigen Leichtathletik-Geschichte zu Buche stehen hat, hatte in ihrer Karriere immer wieder Rückschläge erlitten. 2005 bestritt sie wegen einer Schilddrüsen-Überfunktion nahezu keine Wettkämpfe, im vergangenen Jahr kämpfte sie mit hartnäckigen Knieproblemen, ehe sie in Südkorea doch noch WM-Silber holte.