Moskau (dpa) - Ein beschädigter Damm macht den Menschen in Südrussland sorgen, dort hatten Überschwemmungen vor einer Woche 172 Menschen das Leben gekostet. Wenn es wieder stark regnet, könnte das Reservoir überlaufen, warnen Wissenschaftler. Das Wasser könne nirgendwo ablaufen. Falls der Damm am Zusammenlauf zweier Flüsse platze, hätte das katastrophale Folgen für mindestens zwei Dörfer. Gleichzeitig leidet die Region immer noch an den Folgen der Überschwemmungen, 27 000 Menschen haben kein Trinkwasser.

