Washington (AFP) Fast 80 Jahre nach dem Tod des legendären Gangsterpaars Bonnie und Clyde kommen die Revolver der beiden in den USA unter den Hammer. Das Auktionshaus RR Auction teilte am Freitag mit, dass die Schusswaffen am 30. September in Nashua im Bundesstaat New Hampshire versteigert werden. Es handele sich den Colt Detective Special von Bonnie Parker und den Colt Government 1911 von Clyde Barrow, die sie trugen, als sie am 23. Mai 1934 von Polizisten in Louisiana erschossen wurden. Sie seien den beiden Leichen abgenommen worden, sagte der Chef des Auktionshauses, Bobby Livingstone.

