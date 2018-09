Offenbach (dpa) - Am Sonntag gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung vormittags einzelne, nachmittags häufiger Schauer oder vereinzelte Gewitter. Die Temperatur erreicht 15 bis 21 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach.

In der Nacht zum Montag treten nur noch vereinzelte Schauer auf, diese aber vor allem an der Küste. Sonst lockert die Wolkendecke gebietsweise auf. Die Temperatur geht auf 13 bis 7 Grad zurück. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste teils stark böiger Wind aus West bis Südwest.