Stockholm (SID) - Die viermalige Skilanglauf-Olympiasieger Sixten Jernberg ist am Samstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Schwede erlag in einem Krankenhaus in Mora einem langjährigen Krebsleiden. Zwischen 1956 und 1964 gewann der Langstrecken-Spezialist insgesamt neun olympische Medaillen, Gold holte er auf der Marathon-Strecke über 50 Kilometer (1956 und 1964), über 30 km (1960) sowie mit der Staffel (1964). Zudem gewann der viermalige Weltmeister 1955 und 1960 in seiner Heimat den traditionsreichen Wasalauf.