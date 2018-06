London (dpa) - Als alles vorbei war, lagen sie sich in den Armen: David Haye hat den umstrittenen Boxkampf gegen Dereck Chisora durch K.o. gewonnen. Der Brite bezwang seinen Landsmann am späten Abend vor 30 000 Zuschauern in London vorzeitig in der fünften Runde. Weil sich die beiden Schwergewichtler im Februar in München auf der Pressekonferenz nach der Punktniederlage von Chisora gegen Vitali Klitschko geprügelt hatten, boxten sie mit luxemburgischer Lizenz. Der britische Box-Verband hatte beiden eine Lizenz verweigert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.