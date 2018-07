Hamburg (AFP) Die Allgemeine Rabbinerkonferenz in Deutschland hat eine gesetzlich verankerte Erlaubnis für religiös motivierte Beschneidungen von Jungen gefordert. Beschneidungen müssen "vollkommen legal und gesetzlich abgesichert" weitergehen dürfen, schreibt der Vorsitzende der Rabbinerkonferenz, Henry Brandt, in der "Bild am Sonntag". Sie lediglich straffrei zu stellen, reiche nicht aus. Nur bei gesetzlicher Absicherung könne "Religionsfreiheit in Deutschland glaubwürdig Bestand haben", fügte Brandt hinzu.

