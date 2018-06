Paris (AFP) Am französischen Nationalfeiertag hat US-Popstar Madonna bei einem Konzert in der Hauptstadt Paris tausende Fans begeistert. Im nicht ganz ausverkauften Stadion Stade de France sang die Popdiva während der knapp zweistündigen Show am Samstagabend neuere Songs und auch Klassiker wie "Like a Virgin" oder "Papa Don't Preach". Dabei trat die 53-Jährige mal ganz in Schwarz mit Revolver in der Hand, mal im Smoking, mal in der Uniform einer Formationstänzerin und schließlich auch lediglich im BH bekleidet auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.