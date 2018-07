Berlin (dpa) - FIFA-Exekutivmitglied Theo Zwanziger glaubt nicht, dass bei der Vergabe der Fußball-WM 2006 Schmiergelder gezahlt wurden. Er habe keine Anhaltspunkte, dass da in irgendeiner Weise etwas schiefgelaufen sei, sagte der frühere DFB-Präsident, der «Sport Bild». FIFA-Präsident Joseph Blatter hatte in einem Interview der Schweizer Boulevardzeitung «SonntagsBlick» Unregelmäßigkeiten bei der WM-Vergabe an Deutschland angedeutet. Auch DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock wies Blatters Äußerungen als «völlig haltlos» zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.