Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Juli:

28. Kalenderwoche

197. Tag des Jahres

Noch 169 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Bernhard, Bonaventura, Gumbert, Heinrich, Wladimir

HISTORISCHE DATEN

2011 - Beim Stresstest von 90 Banken in Europa sind fünf spanische, zwei griechische und ein österreichisches Institut durchgefallen. Das geben die europäische Bankenaufsicht EBA und die nationalen Aufsichtsbehörden bekannt.

2010 - Deutschland hat seine Vorbehalte gegen die UN-Kinderrechtskonvention zurückgenommen. Ein entsprechendes Schreiben der Bundesregierung wird den Vereinten Nationen übergeben. Damit gelten die internationalen Standards für Flüchtlingskinder nun uneingeschränkt auch in Deutschland.

2002 - Der Euro erreicht zum ersten Mal seit Februar 2000 die Parität zum US-Dollar. Um 13.12 Uhr kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0003 Dollar.

1996 - Als Gemeinschaftsprojekt des US-amerikanischen Fernsehsenders NBC und des Software-Konzerns Microsoft geht der neue Fernsehnachrichtenkanal MSNBC in den USA auf Sendung.

1992 - Der Landtag von Sachsen-Anhalt verabschiedet die neue Landesverfassung.

1962 - Der französische Radrennfahrer Jacques Anquetil gewinnt zum dritten Mal die Tour de France.

1955 - Die erste «documenta»-Kunstausstellung wird auf Initiative des Malers und Akademieprofessors Arnold Bode in Kassel eröffnet.

1927 - In China kommt es zum Bruch im Regierungsbündnis aus den Nationalisten unter Tschiang Kai-schek und den Kommunisten von Mao Tsetung. Ein Bürgerkrieg beginnt.

1099 - Jerusalem wird vom Heer des Ersten Kreuzzugs unter Gottfried von Bouillon erobert. Die Kreuzfahrer richten unter der Bevölkerung ein schreckliches Blutbad an.

AUCH DAS NOCH

1998 - dpa meldet: Ein Paar schwarzer Samtpantoffeln des britischen Kriegspremiers Winston Churchill sind für umgerechnet 16 500 Mark (5500 Pfund) im Auktionshaus Sotheby's versteigert worden.

GEBURTSTAGE

1976 - Diane Kruger (36), deutsche Schauspielerin («Troja»)

1947 - Peter Michael Hamel (65), deutscher Komponist («Missa»)

1946 - Linda Ronstadt (66), amerikanische Rock- und Folksängerin («That Will Be the Day»)

1922 - Jiri Lederer, tschechoslowakischer Journalist, einer der Initiatoren der «Charta 77», gest. 1983

1606 - Rembrandt, niederländischer Maler («Nachtwache»), gest. 1669

TODESTAGE

1997 - Gianni Versace, italienischer Modeschöpfer, geb. 1946

1904 - Anton Tschechow, russischer Schriftsteller und Dramatiker («Der Kirschgarten»), geb. 1860