Barcelona (SID) - Zweites Gold für die deutschen Leichtathletik-Junioren bei der U20-WM in Barclona: Anna Rüh (Neubrandenburg), Ende Juni bei der EM in Helsinki bereits Vierte der Frauen, gewann den Diskuswurf mit 62,48 m. Der Schützling von Dieter Kollark, der Franka Dietzsch zu drei WM-Titeln geführt hatte, bewies starke Nerven bei der Verbesserung von Rang drei auf eins im letzten Versuch. Auch Jugend-Olympiasiegerin Shanice Craft (Mannheim), die am ersten WM-Tag mit der Kugel gesiegt hatte, ließ mit 60,42 zum Schluss die lange führende Amerikanerin Shelbi Vaughn (60,07 m) noch hinter sich.

"Mit 57 Metern hätte ich nicht nach Hause fahren können. Ich bin überglücklich, dass ich es im Sechsten noch gepackt habe", meinte Anna Rüh, die in der Qualifikation schon mit dem Ring nicht zurecht gekommen war, bei leichtathletik.de. Craft: "Dass Anna noch einen rausgehauen hat, hat mich noch mal richtig gepusht."

Knapp an Medaillen scheiterten als Vierte Franziska Hofmann (LAC Chemnitz) in 13,51 Sekunden über 100 m Hürden und Alexandra Plaza (Köln) mit 1,88 m im Hochsprung. Sechste wurde Melina Brenner (Wipperfürth/1,85), Achter über 800 m mit der Steigerung auf 1:46,92 Minuten Dennis Krüger (LAC Berlin) beim Sieg des WM-Rekord laufenden Nijel Amos (Botswana/1:43,79).