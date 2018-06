Hamburg (dpa) - Rund 20 CDU-Abgeordnete aus Großstädten wollen für ihre Partei eine Metropolenstrategie erarbeiten. Die neue Bundestagsgruppe wolle sich im Herbst erstmals treffen, sagte Initiator Matthias Zimmer dem «Hamburger Abendblatt». Er fordert eine zeitgemäße Großstadtpolitik beim Thema Drogen und klare Positionen etwa gegenüber der zunehmenden «Eventkultur». Die CDU hatte im vergangenen Jahr in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen Niederlagen erlitten und die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main verloren.

