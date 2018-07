Saarbrücken (SID) - Ein Wackelkandidat weniger, eine Medaillenhoffnung mehr für Olympia: Speerwurf-Weltmeister Matthias de Zordo hat sich auf seiner Facebook-Seite für die 30. Sommerspiele in London (27. Juli bis 12. August) fit gemeldet.

"Die Verletzung an meinem Wurfarm ist ausgeheilt. Ein Berliner Spezialist hat mir nach einer erneuten Untersuchung grünes Licht gegeben. Jetzt kann ich meinen Arm wieder belasten und den Trainingsumfang verstärken", teilte der Saarbrücker mit. Der 24-Jährige weiter: "Bis zu meinem Start bei den Olympischen Spielen am 8. August habe ich noch etwas mehr als drei Wochen Zeit, und ich werde es schaffen, dort in guter Form anzutreten."

Matthias de Zordo, der die Olympianorm wegen einer Ellbogenverletzung mehrfach verfehlt hatte, war aufgrund seiner Leistung 2011 nominiert worden. Im Juni musste er auf den EM-Start in Helsinki verzichten. Zwei Jahre zuvor hatte de Zordo bei der EM in Barcelona mit Silber den Durchbruch geschafft und 2011 in Daegu/Südkorea überraschend Gold geholt.