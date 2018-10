Colombo (AFP) Sri Lankas Behörden haben 131 Bootsflüchtlinge auf dem Weg nach Ziel Australien festgenommen. Die Marine habe am Samstag einen Fischtrawler mit 109 Menschen an Bord vor der Ostküste Sri Lankas geortet und in den Hafen Trincomalee 260 Kilometer nordöstlich von Colombo gebracht, teilten Marine- und Polizeibeamte am Sonntag mit. Das Boot wurde demnach beschlagnahmt. Zudem seien weitere 22 mutmaßliche Flüchtlinge unter dem Verdacht festgenommen worden, illegal die Insel an Bord eines anderen Trawlers verlassen zu wollen.

