New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben vor einer akuten Lücke bei der Finanzierung der humanitären Hilfe für Syrien gewarnt. Von den benötigten 189 Millionen Dollar (154 Millionen Euro) für Nahrungsmittelhilfen sei bislang nur ein Fünftel finanziert, sagte der Vorsitzende des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA), John Ging, am Sonntag. Das gleiche gelte für die 193 Millionen Dollar, die zur Versorgung syrischer Flüchtlinge in den Nachbarländern benötigt werden.

