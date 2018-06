Washington (AFP) Die Kinder von US-Präsident Barack Obama werden langsam flügge. Während er seinen Sommerurlaub wegen des Wahlkampfs in diesem Jahr sausen lässt, fahren die Töchter Malia und Sasha allein in ein Jugendlager. Wie Obama am Sonntag im Interview mit dem Fernsehsender CBS ankündigte, wird dann einen Monat lang ungewöhnliche Ruhe ins Weiße Haus einkehren. Auf ihn und seine Frau Michelle komme die "erste Phase des Leere-Nest-Syndroms" zu, gestand der Präsident. Auf die Frage, ob er darauf vorbereitet sei, antwortete er mit einem Lächeln, er erwarte "eine kleine Depression".

