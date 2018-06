Berlin (dpa) - Die deutschen Olympia-Starterinnen Katrin Holtwick und Ilka Semmler haben den Einzug in das Endspiel beim Grand-Slam-Turnier der Beachvolleyballer in Berlin verpasst.

Sie unterlagen am Sonntag im Halbfinale in der Waldbühne dem topgesetzten chinesischen Team Chen Xue/Xi Zhang mit 1:2 (15:21, 21:19, 11:15). Holtwick/Semmler blieb damit nur noch das Spiel um Platz drei, für den es immerhin noch 23 000 US-Dollar Prämie gibt.

Im strömenden Regen kam das letzte im Wettbewerb verbliebene deutsche Duo vor nur 200 Zuschauern nur schwer in Tritt. Im zweiten Satz steigerten sich Holtwick/Semmler in ihrem Abwehrverhalten, doch im Tiebreak spielten dann die Chinesinnen ihre Routine aus.

Das Endspiel der Männer hatten am Samstagabend die an Nummer 1 gesetzten Brasilianer Alison Cerutti/Emanuel Rego für sich entschieden. Sie bezwangen die US-Amerikaner Jacob Gibb/Jean Rosenthal mit 2:1 (21:17, 15:21, 15:11) und durften sich über 43 500 US-Dollar Siegprämie freuen. Die deutschen Männer-Teams waren noch nicht in Olympia-Form und im Halbfinale schon nicht mehr vertreten. Als bestes Duo war für David Klemperer/Eric Koreng (Hamburg), die deutsche Nummer 3, im Viertelfinale Endstation.

Die Veranstalter scheiterten mit ihrem Ziel, am Samstag einen neuen Zuschauer-Weltrekord für Volleyball aufzustellen. Bei einem Wettermix aus Regen und Sonnenschein fanden nur rund 6000 Fans den Weg in die Waldbühne. Der Rekord von 18 000 Zuschauern, aufgestellt bei den Olympischen Spielen in Peking 2008, blieb unangetastet.