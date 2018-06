Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bekräftigt, dass sie eine dritte Amtszeit anstrebt. Die Arbeit mache ihr Spaß, sagte sie auf eine entsprechende Frage in einem ZDF-Interview. Merkel hatte bereits im November deutlich gemacht, dass sie erneut für das höchste Regierungsamt kandidieren will. Damals hatte Merkel sich bei der Mediengruppe Madsack fast wortgleich geäußert und weiter gesagt, sie mache mit Freude Wahlkämpfe. Daher sei es keine Überraschung, wenn man sage, dass gestalten schöner ist als in der Opposition zu sein.

