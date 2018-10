Addis Abeba (AFP) In Äthiopien macht sich Ungewissheit über das Schicksal des Mannes breit, der seit mehr als zwei Jahrzehnten die Geschicke des Landes lenkt. Die Abwesenheit von Ministerpräsident Meles Zenawi beim Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in der Hauptstadt seines Landes löste am Wochenende Spekulationen über Gesundheitsprobleme des 57-Jährigen aus.

