Brüssel (AFP) In Belgien hat ein Stier seinen Besitzer auf die Hörner genommen und auf der Stelle tödlich verletzt. Der Stier habe den Mann plötzlich angegriffen, als dieser am Sonntag gegen Mittag nach der Herde schaute, berichtete die Agentur Belga am Montag unter Berufung auf amtliche Angaben der Gemeinde Honnelles in der Wallonie. Der Mann, der in den Sechzigern war, verstarb demnach noch auf dem Feld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.