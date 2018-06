Berlin (AFP) Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine "übertrieben strenge Sparpolitik" in der Eurokrise vorgeworfen. Diese Politik hemme "den Fortschritt in Europa", sagte Berlusconi der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Derzeit sei eine "deutsche Vormachtstellung in Europa" zu spüren.

