Frankfurt/Main (AFP) Nach dem überraschenden Rücktritt von Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke bekommt der kriselnde Autobauer womöglich schon am Dienstag einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Nach AFP-Informationen vom Montag will der Aufsichtsrat des Unternehmens am Stammsitz Rüsselsheim zusammenkommen, um einen Nachfolger Strackes zu bestimmen. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der bisherige Strategie-Vorstand Thomas Sedran.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.