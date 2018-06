Essen (dpa) - Der Warenhauskonzern Karstadt will 2000 Stellen abbauen. Das teilte das Unternehmen in Essen mit. Der Stellenabbau solle bis Ende 2014 so sozialverträglich wie möglich erfolgen. Die Maßnahmen seien schmerzhaft, aber notwendig, sagte Karstadt-Chef Andrew Jennings laut Mitteilung.

