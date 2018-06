Bukarest (AFP) Im Konflikt um das umstrittene Absetzungsverfahren gegen den rumänischen Staatschef Traian Basescu hat die Regierung nach eigenen Angaben alle Fragen der Europäischen Union offiziell beantwortet. Nach einem am Freitag nach Brüssel geschickten "Entwurf" habe er am Montag einen weiteren Brief gesandt, sagte Regierungschef Victor Ponta im Fernsehsender Realitatea TV. Mit der Antwort auf die "elf Fragen" der EU-Kommission seien "die Dinge nun klar". Detaillierte Angaben zum Inhalt des Schreibens machte er nicht.

