Berlin (dpa) - Der Ministerialdirigent im Bundesinnenministerium, Hans-Georg Maaßen, soll neuer Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz werden. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) informierte am Montag Vertreter mehrerer Bundestagsfraktionen über die Personalie.

Das erfuhr Nachrichtenagentur dpa aus Parlamentskreisen. Es wird erwartet, dass das Kabinett bereits am Mittwoch den Personalwechsel beschließt. Der 1962 geborene Maaßen wird Nachfolger des 64-jährigen Heinz Fromm, der wegen der Vernichtung von Akten zur Neonazi-Affäre in seinem Haus um die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand zum 31. Juli gebeten hatte.

