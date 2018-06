Frankfurt (dpa) - Die Schauspielerin Emily Blunt («Der Teufel trägt Prada») will sich mit dem Kinderkriegen noch ein wenig Zeit lassen. «Es ist so, dass ich die egoistische Spontaneität meines kinderlosen Lebens liebe», sagte die 29-Jährige der «Frankfurter Rundschau».

«Wenn erst mal Nachwuchs da ist, kann man nicht mehr ohne weiteres tun und lassen, was man will.» Viel muss das gar nicht sein: «Ich kann wunderbar einfach auf dem Sofa liegen und die Decke anstarren. Oder lesen», sagt die Britin, die vor zwei Jahren ihren Schauspielkollegen John Krasinski geheiratet hat. Derzeit ist sie in der Beziehungskomödie «Fast verheiratet» in den deutschen Kinos zu sehen.