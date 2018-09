Reutlingen (SID) - Das DFB-Pokalspiel von Fußball-Bundesligist Hannover 96 am 19. August (14.30 Uhr) gegen den Fünftligisten FC Nöttingen findet in Reutlingen statt. Dies teilte der niedersächsische Klub am Montag mit, nachdem Nöttingen den Austragungsort festgelegt hatte.