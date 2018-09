Frankfurt/Main (dpa) - Joseph Blatters Fußball-Thron könnte erneut ins Wanken geraten. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees will sich auf ihrer Sitzung am Wochenende in London mit der Schmiergeldaffäre der FIFA beschäftigen.

Die Causa werde auf den Tisch kommen, kündigte IOC-Präsident Jacques Rogge an. Der schwer beschädigte Boss des Fußball-Weltverbandes muss sich an diesem Dienstag vor seinem Exekutivkomitee erklären und gegen Rücktrittsforderungen wehren. Dabei sollte die Sitzung eigentlich der Startschuss für einen Reformkurs sein. Und der Deutsche Fußball-Bund weist Blatters Andeutungen, bei der WM-Vergabe für 2006 sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, weiter heftig von sich.

Das Führungsgremium der FIFA will ausgerechnet jetzt den Ethik-Kodex verabschieden und die Vorsitzenden der beiden Kammern der Ethikkommission einsetzen. «Die Sitzung des Exekutivkomitees ist eigentlich anberaumt worden, um den Reformprozess zu verabschieden. Aber diese Sitzung ist total überschattet von dem, was jetzt öffentlich geworden ist», sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach vor dem brisanten Treffen und nach den Enthüllungen in der ISL-Affäre, wo Bestechungsgelder geflossen sind.

Der ehemalige FIFA-Direktor Guido Tognoni erhob derweil schwere Vorwürfe gegen Blatter, nachdem dieser in einem Interview am Wochenende Unregelmäßigkeiten bei der WM-Vergabe für das «Sommermärchen» 2006 angedeutet hatte. «Sepp Blatter war immer dabei. Wenn Sepp Blatter den Deutschen jetzt irgendwelche Vorwürfe macht, dann treffen die auf ihn zu. Denn er hätte ja das Ganze stoppen können, wenn es unsauber gelaufen wäre. Dann hätte er sagen müssen: So geht es nicht», sagte der Schweizer im ARD-Morgenmagazin.

Der FIFA-Chef habe jedes Detail bei der WM-Vergabe im Juli 2000 an Deutschland gewusst: «Jetzt im Nachhinein zu kommen, das finde ich etwas billig.» Gegen Blatter selbst will das IOC nicht ermitteln, teilte ein IOC-Sprecher mit: «Die FIFA hat eine neue ethische Kommission eingerichtet, die ist jetzt gefordert.»

Nachträgliche Sanktionen gegen den FIFA-Ehrenpräsidenten Joao Havelange, der im Dezember als IOC-Mitglied zurückgetreten war, schloss Rogge aus. «Herr Havelange ist kein IOC-Mitglied mehr und fällt damit auch nicht unter IOC-Regeln. Herr Havelange ist als Mitglied zurückgetreten und kann deshalb auch kein Ehrenmitglied werden», sagte der Belgier.

Havelange war durch seinen Rücktritt dem Ausschluss aus der Ringe-Organisation wegen seiner Verwicklung in die Korruptionsaffäre um die inzwischen insolvente Schweizer Marketingfirma ISMM/ISL zuvorgekommen. Der Brasilianer hatte ebenso wie sein Schwiegersohn Ricardo Teixeira umstrittene Provisionen in Millionenhöhe eingestrichen.

Der deutsche Ligapräsident Reinhard Rauball hatte Blatter telefonisch zum Rücktritt aufgefordert. Niersbach reagierte zunächst entsetzt auf die jüngsten Enthüllungen, zeigte sich aber gelassen, was Blatters Andeutungen um die WM-Vergabe für 2006 angingen. Er sprach auf «Sky Sport News HD» von «komischen Nebelkerzen» des FIFA-Präsidenten und meinte: «Wir haben da sauber gearbeitet.»

Auch Franz Beckenbauer wehrte sich als WM-Organisationschef erneut: «Klarstellung: Das Abstimmungsergebnis für die WM 2006 war 12:11 (nicht 10:9) und die enthaltene Stimme war schriftlich Deutschland zugesichert», twitterte der «Kaiser» am Montag. Er erinnerte damit daran, dass das Votum im Juli 2000 nicht 10:9 ausgegangen war, wie Blatter behauptet hatte.

Der inzwischen verstorbene Neuseeländer Charles Dempsey hatte vor der Abstimmung den Saal verlassen. Bei einem Patt hätte Blatters Stimme gezählt. Der FIFA-Präsident stand auf der Seite Südafrikas, das dann vier Jahre später den Zuschlag für die WM 2010 erhielt. Das Exekutivkomitee war damals das Abstimmungsgremium.

Das in den Akten der Staatsanwaltschaft Zug belegte Ausmaß der FIFA-Korruptionsaffäre hat weltweit Wellen geschlagen und ein schlechtes Licht auf Blatter geworfen. Gerade deshalb misst Exekutivmitglied Theo Zwanziger der Exekutivsitzung große Bedeutung bei. «Die nunmehr öffentlichen Informationen beweisen leider in negativer, aber auch eindrucksvoller Weise, wie zwingend notwendig der aktuelle Reformprozess bei der FIFA und wie wichtig die Schaffung einer komplett unabhängigen Ethikkommission und eines klaren Ethikreglements ist», sagte der frühere DFB-Präsident der Nachrichtenagentur dpa.

Als unabhängigen Chefankläger wünscht sich die FIFA den argentinischen Top-Juristen Luis Moreno Ocampo. Der 60-Jährige war von 2003 bis zum Juni dieses Jahres Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

«Man kann die Geschichte ja nicht zurückdrehen. Die Ethik-Kommission hätte man früher gründen sollen», räumte «Survival-Spezialist» Blatter («Frankfurter Allgemeine Zeitung») ein. Der 76-Jährige gibt sich als großer Reformer, nachdem er jahrelang nichts gegen den Filz unternommen hatte und erntet dafür auch viel Spott. «Der Sepp heiligt die Mittel», titelte am Montag die «Süddeutsche Zeitung».