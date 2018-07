Kiel (SID) - Der ehemalige Welthandballer Filip Jicha hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister THW Kiel vorzeitig bis 2016 verlängert. "Meine Familie und ich fühlen uns einfach wohl in Kiel", sagte Jicha, "der THW hat eine tolle Mannschaft, und ich freue mich, weiterhin das schwarz-weiße Trikot tragen zu dürfen."

Der tschechische Nationalspieler war 2007 vom TBV Lemgo an die Förde gewechselt und hatte mit insgesamt 340 Toren in der vergangenen Spielzeit einen großen Anteil an der Rekord-Saison des THW. Die Kieler sicherten sich das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.