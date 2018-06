Tel Aviv (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton ist in der Nacht zum Montag zu einem Kurzbesuch in Israel eingetroffen. Bei Gesprächen mit der israelischen Führung wollte sie den Atomstreit mit dem Iran und den festgefahrenen Friedensprozess in Nahost erörtern, wie der israelische Rundfunk meldete.

Auch der jüngste Regimewechsel in Ägypten sei Thema bei Clintons erstem Besuch in Israel seit fast zwei Jahren. Am Nachmittag wolle sie auch den palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fajad treffen.