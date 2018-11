London (dpa) - Grausige Bluttat in Mittelengland: Polizisten fanden die Leichen von drei Kindern und des 35 Jahre alten Vaters. Das gab die Polizei bekannt. Die vier hatten am Donnerstag ihre Wohnung verlassen. Danach waren sie mehrmals in ihrem Landrover gesehen worden. Örtliche Medien gingen davon aus, dass es sich um ein Familiendrama handeln könnte. Die Leichen der Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sollen mit Stichwunden in einem Waldstück gefunden worden sein. Der Vater soll den Medienberichten zufolge von einer Klippe gestürzt sein.

