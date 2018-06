Koblenz (dpa) - Geständnis im Fall Michala: Ein deutsches Pärchen hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz zugegeben, das Baby in Tschechien entführt zu haben. Der 50 Jahre alte Mann aus Thüringen und seine 47 Jahre alte Freundin aus Rheinland-Pfalz waren vor einer Woche in Neuwied bei Koblenz festgenommen worden. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die etwa vier Wochen alte Michala Janova ist seit gestern wieder wohlbehalten zu Hause in Tschechien.

